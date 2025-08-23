السبت 23 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مدحت صالح يختتم حفله بمهرجان القلعة بـ"أنا ابن مصر" وسط رفرفة العلم المصري (فيديو)

شهد مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ33 ليلة استثنائية أحياها الفنان الكبير مدحت صالح، وسط حضور جماهيري حاشد تفاعل بحرارة مع كل أغنية.

وعلى أنغام أغنيته الخالدة "أنا ابن مصر"، اختتم صالح حفله الذي رفع فيه الجمهور أعلام مصر بكل فخر، مرددًا كلمات الأغنية معه في مشهد يعكس مدى ارتباط المصريين بتراثهم الفني.

ولم تقتصر الليلة على الأداء الغنائي فقط، بل شهدت لحظة إنسانية مؤثرة حين فاجأت إحدى المعجبات الفنان مدحت صالح بصورة لوالدته الراحلة. فكانت المعجبة حريصة على إبراز الصورة، في لفتة تذكر بتصريحات سابقة لصالح وصف فيها شعوره بفقدان والدته قائلًا: "إحساسي بأمي أغلى من البكاء، البكاء مش هيخليني أعرف قيمتها، لكن فقدانها شيء صعب، إحساس أنك كنت متطمن وبعدين خفت من الدنيا، ده الشعور اللي شعرت به بعد وفاة أمي الله يرحمها".

وافتتح مدحت صالح الحفل بأغنيته الشهيرة "زي ما هي حبها"، وسط تفاعل جماهيري كبير. وصعد النجم الكبير إلى المسرح في تمام الساعة الحادية عشر والربع، بعد انتظار طويل من الجمهور الذي كان متعطشًا لأدائه.

نسمة عبد العزيز تسبق الأداء بعزف ساحر

وقبل صعود مدحت صالح على المسرح، وتألقت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز في أداء منفرد لفت الأنظار، وقدمت مختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها الموسيقية الفريدة. تفاعل الجمهور بحماس مع عزفها، الذي شمل مقطوعات متنوعة مثل "يا حلو صبح" و"صغيرة على الحب" و"حرمت أحبك"، مما مهد لأجواء الحفل الحماسية.

مسرح المحكي مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغنا مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ مدحت صالح الفنان مدحت صالح حفل نسمة عبد العزيز عازف البيانو عمرو سليم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز عمرو سليم مهرجان القلعة الدولى مهرجان القلعة

الجريدة الرسمية
