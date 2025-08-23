السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي بـ "زي ما هي حبها"

مدحت صالح، فيتو
مدحت صالح، فيتو

افتتح النجم الكبير مدحت صالح حفله على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 33 بأغنية "زي ما هي حبها" وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير، وذلك بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

 

حفل مدحت صالح في القلعة

ويأتي ذلك بعد فترة كبيرة من انتظار الجمهور حيث صعد المغني الكبير على المسرح في تمام الساعة الحادية عشر والربع.

ومن المقرر ان يقدم صالح باقة من أشهر أعماله منها بحلم على قدى، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر وغيرها، بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر بأدائها.


نسمة عبد العزيز تتألق بمهرجان القلعة

وسبق صعود مدحت صالح على المسرح تألق عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور مع عزفها المنفرد وبصحبة الفرقة الموسيقية.

وقدمت نسمة مختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها موسيقى بوند النصر، يا حلو صبح، صغيرة على الحب، مكان فى القلب، البخيل وأنا، رقصة السيوف، ع اللى جرا، ماكارينا، الحلوة دى، مامبو، قلبى دليلى، ماريمبا فلامنكا، حرمت أحبك، يونس، سهر الليالى وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القلعة الدولى للموسيقي والغناء بدورته ال33 القلعة الدولي للموسيقى والغناء حفل مدحت صالح في القلعة حفل مدحت صالح عازف البيانو عمرو سليم

الأكثر قراءة

محمد عبدالجليل يكتب: لماذا سلم ملك المخدرات نفسه في بث مباشر للشرطة أمام الآلاف ولم يهرب؟.. "العركي" استخدم أطفاله 'دروعًا بشرية'.. والداخلية تحقق في كيفية معرفة "المتهم" بقدومهم

مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

أسعار السكر اليوم الجمعة

مروة "بنت مبارك" تكشف للنيابة أسباب خلافها مع وفاء عامر وتتهم نجل الرئيس السابق بهذا الأمر

خدمات

المزيد

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بحاجة المتوفى للدعاء والصدقات

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads