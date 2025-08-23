تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي بـ "زي ما هي حبها"

افتتح النجم الكبير مدحت صالح حفله على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ 33 بأغنية "زي ما هي حبها" وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير، وذلك بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

حفل مدحت صالح في القلعة

ويأتي ذلك بعد فترة كبيرة من انتظار الجمهور حيث صعد المغني الكبير على المسرح في تمام الساعة الحادية عشر والربع.

ومن المقرر ان يقدم صالح باقة من أشهر أعماله منها بحلم على قدى، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر وغيرها، بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر بأدائها.



نسمة عبد العزيز تتألق بمهرجان القلعة

وسبق صعود مدحت صالح على المسرح تألق عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور مع عزفها المنفرد وبصحبة الفرقة الموسيقية.

وقدمت نسمة مختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها موسيقى بوند النصر، يا حلو صبح، صغيرة على الحب، مكان فى القلب، البخيل وأنا، رقصة السيوف، ع اللى جرا، ماكارينا، الحلوة دى، مامبو، قلبى دليلى، ماريمبا فلامنكا، حرمت أحبك، يونس، سهر الليالى وغيرها.

