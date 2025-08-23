لعبت على الوتر الحساس، معجبة تفاجئ مدحت صالح بصورة لوالدته في حفله بمهرجان القلعة (صور)

فاجأت إحدى معجبات الفنان الكبير مدحت صالح في حفله على محكي القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ33، بصورة لوالدته الراحلة.

وحرصت إحدى المعجبات على إبراز صورة المغني مع والدته التي سبق وقال في تصريحات تلفزيونية إن "إحساسي بأمي أغلى من البكاء، البكاء مش هيخليني أعرف قيمتها، لكن فقدانها شيء صعب، إحساس أنك كنت متطمن وبعدين خفت من الدنيا، ده الشعور اللي شعرت به بعد وفاة أمي الله يرحمها".

مدحت صالح يفتتح حفله بـ "زي ما هي حبها"

وافتتح النجم الكبير مدحت صالح حفله على مسرح المحكي بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ33 بأغنية "زي ما هي حبها" وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير، وذلك بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

ويأتي ذلك بعد فترة كبير من انتظار الجمهور حيث صعد المغني الكبير على المسرح في تمام الساعة الحادية عشر والربع.

ومن المقرر أن يقدم صالح باقة من أشهر أعماله منها بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر وغيرها، بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التي اشتهر بأدائها.



نسمة عبد العزيز تتألق بمهرجان القلعة

وسبق صعود مدحت صالح على المسرح تألق عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور مع عزفها المنفرد وبصحبة الفرقة الموسيقية.

وقدمت نسمة مختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها موسيقى بوند النصر، يا حلو صبح، صغيرة على الحب، مكان فى القلب، البخيل وأنا، رقصة السيوف، ع اللي جرا، ماكارينا، الحلوة دي، مامبو، قلبي دليلي، ماريمبا فلامنكا، حرمت أحبك، يونس، سهر الليالي وغيرها.

