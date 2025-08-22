بعزف منفرد على الماريمبا، نسمة عبد العزيز تخطف أنظار الجمهور بمهرجان القلعة (صور)

تألقت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز على مسرح المحكى بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بدورته الـ33 وسط تفاعل كبير من الجمهور مع عزفها المنفرد وبصحبة الفرقة الموسيقية.

حفل نسمة عبدالعزيز فى القلعة

وقدمت نسمة مختارات من المؤلفات العربية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها موسيقى بوند النصر، يا حلو صبح، صغيرة على الحب، مكان فى القلب، البخيل وأنا، رقصة السيوف، ع اللى جرا، ماكارينا، الحلوة دى، مامبو، قلبى دليلى، ماريمبا فلامنكا، حرمت أحبك، يونس، سهر الليالى وغيرها.

ومن المقرر أن يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية مجموعة مختارة من أشهر أعماله.

