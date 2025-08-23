السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 4 مناطق في نجع حمادي بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة السنوية على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادي مما يترتب على فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقالت الوحدة المحلية إنه سوف يتم فصل التيار الكهربي اليوم السبت 2025/8/23 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأشارت إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها، هي “الترعة الضمرانية، التقسيم المخالف، خلف الإستاد الرياضي، العمارات السكنية”.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة على تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

أعمال الصيانة اكشاك الكهرباء الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا فصل التيار الكهربائي محافظة قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي

