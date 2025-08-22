الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظات

حبس تاجر مخدرات هارب من حكم مؤبد في قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس تاجر مخدرات
حبس تاجر مخدرات

 قررت جهات التحقيق في النيابة الكلية، حبس تاجر مخدرات هارب من حكم مؤبد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطه من مكافحة المخدرات وبحوزته 50 كيلو شابو إثارة الجدل على السوشيال، في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل القبض على أكبر تجار الكيف بقنا

 البداية كانت عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات في قنا، إخطارًا بشن حملة أمنية مكبرة للقبض على تاجر مخدرات أثار الجدل على السوشيال ميديا بعدة فيديوهات أعلن فيها تبرعه بمبالغ مالية ضخمة، وتم ضبطه والتحفظ على ما بحوزته وجهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان المتهم هاربًا خارج محافظة قنا وعقب عودته أثار الجدل وظهر في مجموعة بث مباشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل فيس بوك أعلن خلالهم بتبرعه ب10 ملايين للأعمال الخيرية، وأيضًا تم القبض عليه خلال ظهوره في بث مباشر، ذلك الذي تم تداوله بشكل واسع على الصفحات في قنا.

وتبين بعد الفحص أن إدارة مكافحة المخدرات في قنا ضبطت المتهم يُدعى ح وشهرته ع، تاجر مخدرات، هارب من حكم مؤبد في الإسماعيلية، وبحوزته 50 كيلو من الشابو المخدر تقدر قيمتها ب30 مليون جنيه تقريبًا وسلاح آلي وذخيرة وكمية من الذهب ومبلغ مالي، في مركز فرشوط.

