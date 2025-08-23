وزير خارجية هولندا يعلن استقالته بسبب غزة

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من حكومة تصريف الأعمال في بلاده بسبب موقفها من حرب إسرائيل في غزة.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة وخططها في الضفة الغربية.

وتابع: "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية".

كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس، وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها "نوقشت بشكل جدي، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء".

وبالتالي قرر الوزير الاستقالة، معتقدًا أنه لا يملك "ثقة كافية بقدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".



وانهارت الحكومة الهولندية في 3 من يونيو، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في أكتوبر، وهو أمر قد يستغرق شهورًا.

وأمس الجمعة، خلص مرصد عالمي لمراقبة الجوع إلى أن سكان مدينة غزة ومحيطها يعانون رسميًّا من المجاعة.

ورفضت إسرائيل هذه النتائج ووصفتها بأنها كاذبة ومتحيزة.

