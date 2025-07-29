بسبب غزة، وزير خارجية هولندا يستدعي سفير إسرائيل

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلد كامب اليوم الثلاثاء، إنه استدعى سفير إسرائيل لدى أمستردام لحث تل أبيب على تغيير مسارها ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وزير خارجية هولندا يستدعي سفير إسرائيل

وخلال مقابلة مع قناة RTL التلفزيونية ذكر كاسبر فيلد: "استدعيت اليوم سفير إسرائيل. وأوضحت له مرة أخرى مدى خطورة هذا الوضع بالنسبة لنا، وأن إسرائيل تحتاج حقا إلى تغيير مسارها لتخفيف الوضع الإنساني (في قطاع غزة)، وكذلك أن الحرب يجب أن تتوقف بالفعل. يجب وضع حد للوضع الإنساني الكارثي".

ويوم أمس الإثنين، أعلنت الحكومة الهولندية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير مالية البلاد بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

كما أفاد فيلدكامب في رسالة إلى البرلمان، بأنه اتخذ هذا القرار بسبب أن سموتريتش وبن غفير "حرضا مرارا المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين، ودعيا إلى توسيع المستوطنات غير القانونية وناديا بتطهير عرقي في قطاع غزة".

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