مقتل شاب على يد زميله بسبب خلافات مالية في الفيوم

قتل شاب من الفيوم، على يد زميله طعنًا بآلة حادة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب على يد زميله

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بمقتل شاب في مشاجرة بقرية اللاهون بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم إلى مكان الواقعة.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين شابين، بسبب خلافات مالية بينهما، استل أحدهما سلاحًا أبيض كان في طيات ملابسه، ودعت به زميله، فأرداه قتيلًا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وساعة حدوثها وتاريخها، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجاني، وتولي التحقيق.

