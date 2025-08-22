الجمعة 22 أغسطس 2025
إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

 أصيب 6 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من  كمين الروس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

 كان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا  من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في  نهر الطريق ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

إصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

