أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يشعل الخلاف بين شيرين ومحاميها.. مدحت صالح يحيي الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة.. موعد عرض فيلم "أسد" لـ محمد رمضان

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والفعاليات المهمة نستعرض أبرزها خلال نشرة “فيتو” الفنية:

أصدر المستشار القانوني، ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب والمحامي الخاص بها، بيانًا صحفيًا منذ قليل، جاء كالتالي: “إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها”.

واختتم ياسر قنطوش البيان قائلًا: "لذلك وحرصا مني عليها، وعلى صحتها أطالب وزير الثقافة، حيث إنه المسئول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزير الصحة لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحيًا ونفسيًا، والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية، أخيرا أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، أخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح".

رد المطرب حسام حبيب عن الأنباء المتداولة بشأن عودته لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب

وقال حسام حبيب في تصريح خاص لـ “فيتو”: عودتي لـ شيرين شائعة كاذبة، وليست هناك أي نية للرجوع العاطفي ونحن اصدقاء، وتلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابع: إن من يروج تلك الشائعات هو شخص شيرين أنهت التعاملات معه تماما، ويفتعل تلك الشائعات لكونه يظن إنني السبب وراء إنهاء التعامل معه.

انتقد محمد، شقيق الفنانة شيرين، المحامي ياسر قنطوش ببيان شديد اللهجة، عقب إصدار الأخير بيان يطالب فيه وزارتي الصحة والثقافة ونقابة المهن الموسيقية بالتدخل لإنقاذ شيرين من طليقها.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي علي كل ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي، وتطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

قال فاضل في الحوار الذي أجرته الإعلامية ليلي عمر: إن الدراما التليفزيونية المصرية منذ عام 1960 تعتبر هي الدراما العربية، والتليفزيون المصري هو رمز الدراما والتنوير في المنطقة، ولم تؤثر الدراما العربية على ريادة الدراما المصرية في أي وقت من الأوقات.

وأضاف المخرج الكبير: لقد أصبحت المنافسة أصعب في وجود المنصات والقنوات العربية ولكن الدراما المصرية تظل هي الأساس، ولا تزال الأعمال الدرامية الوطنية والاجتماعية راسخة في الوجدان حتى الآن.

و بشأن عودة ماسبيرو للإنتاج قال المخرج الكبير: أتمنى عودة قطاع الإنتاج لتقديم أعمال درامية مرة أخرى، ولا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو للإنتاج وتقديم رسالته الدرامية، إن دور الفن ليس الوعظ والإرشاد ولكن المساهمة في التغيير، ولذلك فإنني أنصح شباب المؤلفين بالرجوع إلى الرواية المصرية لكتابة أعمال درامية، فكبار مؤلفي الدراما المصرية كانوا روائيين

محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "أسد"، مؤكدًا أن العمل سيُعرض في دور السينما خلال شهر يونيو من عام 2026، وذلك بعد مشاركته في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.

وجاء إعلان محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش حفله الأخير في لبنان، حيث صرّح قائلًا: "إن شاء الله فيلم (أسد) هيتعرض في السينمات شهر يونيو 2026، لكن قبلها هيكون عنده جولة الأول في مهرجان برلين ومهرجان كان، وبعدها يطرح للجمهور في السينما".

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تفاصيل جديدة حول مسيرتها الفنية، حيث أعلنت عن تعاونها المرتقب مع الفنان رامز جلال في فيلمه الجديد "بيج رامي".

كما أكدت استعدادها لطرح دويتو غنائي مع فنان لم تكشف عن هويته. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تحدثت فيها عن ألبومها الأخير "حلم" ونجاح أغنية "أبو حب"

مدحت صالح يحيي الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة

و يحيي النجم مدحت صالح الليلة قبل الأخيرة من فعاليات الدورة الـ٣٣ من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء رفقة العازفة نسمة عبد العزيز وسط حضور جماهيري ضخم.

أفلام في طريقها لدور العرض السينمائي

ينتظر الجمهور عرض عدد كبير من الأفلام الجديدة بدور السينمات المصرية، التي انتهى تصويرها مؤخرًا.

وتشتغل القائمة علي سبعة أفلام في مقدمتها؛بابا وماما،هيبتا، جوازة في جنازة، والسلم والتعبان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.