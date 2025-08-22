محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

حل المخرج الكبير محمد فاضل ضيفًا علي برنامج (العالم غدًا) على شاشة القناة الأولي.

وقال فاضل في الحوار الذي أجرته الإعلامية ليلي عمر: إن الدراما التليفزيونية المصرية منذ عام 1960 تعتبر هي الدراما العربية، والتليفزيون المصري هو رمز الدراما والتنوير في المنطقة، ولم تؤثر الدراما العربية على ريادة الدراما المصرية في أي وقت من الأوقات.

محمد فاضل

وأضاف المخرج الكبير: لقد أصبحت المنافسة أصعب في وجود المنصات والقنوات العربية ولكن الدراما المصرية تظل هي الأساس، ولا تزال الأعمال الدرامية الوطنية والاجتماعية راسخة في الوجدان حتى الآن.

وأكد محمد فاضل أهمية النص الجيد الذي يُعد أهم عنصر في إنتاج العمل الدرامي وقال فاضل: لا أؤمن بورش كتابة النصوص الدرامية لأن الإبداع أمر ذاتي إن أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد ومجدي صابر لم يشاركهم أحد في كتابة أعمالهم الدرامية.

وحول اقتصاديات الدراما قال فاضل ؛ إن التمويل عنصر أساسي في إنتاج الأعمال الدراما، ويجب أن تكون هناك قواعد ونظم لعرض الإعلانات في الأعمال الدرامية.

موسم رمضان الماضي

وعن موسم رمضان الماضي أشاد فاضل بالأعمال الدرامية الجيدة وخاصة المسلسلات القصيرة، إذ أنها حققت هدف الدراما وهو إعادة صياغة الواقع لإعطاء دفعة للأمام

وحول أعمال السير الذاتية قال فاضل: يمكن اختيار لقطة معينة لتقديم السير الذاتية في الدراما، فمثلًا فيلم ناصر 56 قدم 100 يوم فقط في مسيرة الزعيم جمال عبد الناصر أثناء تأميم قناة السويس، وبالنسبة لي فقد قدمت أعمالا متنوعة عن السير الذاتية منها كوكب الشرق وهدى شعراوي، وهناك شخصيات كثيرة وملهمة في تاريخ مصر يمكن تقديمها كأعمال درامية

و بشأن عودة ماسبيرو للإنتاج قال المخرج الكبير: أتمنى عودة قطاع الإنتاج لتقديم أعمال درامية مرة أخرى، ولا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو للإنتاج وتقديم رسالته الدرامية، إن دور الفن ليس الوعظ والإرشاد ولكن المساهمة في التغيير، ولذلك فإنني أنصح شباب المؤلفين بالرجوع إلى الرواية المصرية لكتابة أعمال درامية، فكبار مؤلفي الدراما المصرية كانوا روائيين.

وعن الدور المتزايد للمنصات الرقمية قال فاضل: إن المنصات الرقمية لم تقدم إضافة كبيرة للدراما المصرية حتى الآن من وجهة نظري

