محمد عبدالوهاب يدخل على خط أزمة شقيقته شيرين ومحاميها

انتقد محمد، شقيق الفنانة شيرين، المحامي ياسر قنطوش ببيان شديد اللهجة، عقب أن قام الأخير بإصدار بيان يطالب فيه وزارتي الصحة والثقافة ونقابة المهن الموسيقية بالتدخل لإنقاذ شيرين من طليقها.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي علي كل ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي، وبنطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك.. حسبي الله ونعم الوكيل

وقبل ساعات أصدر المستشار القانوني، ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب والمحامي الخاص بها، بيانًا صحفيًا منذ قليل، جاء كالتالي: “إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها”.

وتابع أنه “على مدار السنوات تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا، وقريبا ستحصل على تعويض كبير، وستعود لها قنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقول لي بالحرف الواحد: الحقني، وتستنجد بي”، في إشارة منه إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

بيان محامي شيرين عبد الوهاب

وأضاف: “ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرا وكنت أنزل كثيرا في أوقات متأخرة، وكنت أنزل فجرا أنا وزملائي المحامين في مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسلها، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا على رغبتها يتم التنازل وأما الآن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلى الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها تاني وفوجئت أن تليفًونها مغلق، حاولت كثيرًا دون جدوى”.

وتابع قنطوش: “على الفور طلبت من ثلاثة من زملائي المحامين في المكتب التوجه إلى منزلها للاطمئنان، وطلبت عدم التحرك من المنزل حتى أسمع صوتها، بالفعل تم توجيه الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه ما زال موجودا هناك، وأنها بحالة غير طبيعية، وتم من جانبها نهر المحامين الذين جاءوا للاطمئنان عليها، وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءا كل يوم وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله، أنني حاولت معها كثيرا لكي تسافر إلى خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مرة تعدني أنها سوف تفعل ذلك، رغم أن دوري قاصر على متابعة كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها، ولكن أنا كمحامٍ محتاج أن أشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمها”.

واختتم ياسر قنطوش البيان قائلًا: "لذلك وحرصا مني عليها، وعلى صحتها أطالب وزير الثقافة، حيث إنه المسئول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزير الصحة لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحيًا ونفسيًا، والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية، أخيرا أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، أخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.