مياه الأقصر تعلن التعامل الفوري مع بقعة الزيت وتؤكد عمل محطات المياه بكامل طاقتها

بقعة الزيت
بقعة الزيت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم التعامل الفوري مع ظهور بقعة زيت أمام مأخذ محطة الأقصر الرئيسية، مؤكدة عدم تأثر المواطنين أو انقطاع الخدمة.

ظهور بقعة زيت في نهر النيل 

وأوضحت الشركة أنه فور ملاحظة البقعة من قِبل مسئولي التشغيل، تم إبلاغ غرفة العمليات والمعامل، كما جرى إخطار الجهات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والمعملية لتأمين المأخذ وإيقافه لحين التأكد من تفتيت البقعة وأخذ عينة للتأكد من سلامة المياه، حيث قامت أجهزة حماية النيل والمسطحات المائية بالتعامل مع البقعة وتفتيتها، فيما قام المعمل المركزي برفع عينات من المياه للتأكد من خلوها تمامًا من أي متبقيات بترولية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استمرار عمل محطات المياه بكامل طاقتها وعدم تأثرها بالواقعة، مشددة على جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي طارئ يضمن استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

