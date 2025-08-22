تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه، تقرر بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من غدا السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بـ مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ونستعرض فيما يلي قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات الحكومية 2025 بالنسبة للنظام الفصلي ونظام المسارات، وفقا للقرار الوزاري رقم 1177، الذي يحدد نظام وقواعد قبول الطلاب بالجامعات 2025.

ضوابط قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

هناك مجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي يجب اتباعها عند قبول طلاب الثانوية السعودية، وهي كالتالي:

الموافقة على احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية، وبما أن تكون نسبة امتحان المدرسة: 70% ونسبة امتحان القدرات: 30%.

للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية يتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق بعد إجراء اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز.

وتقوم اللجنة الفنية المشكلة بالمكتب بمعادلة الدرجات في ضوء النسب المحددة على ألا تزيد مدة الشهادة عن عام دراسي واحد على حصولهم على الشهادة الثانوية مع الاحتفاظ بموافقة المكتب للتنسيق، ويحدد أقصى عامل زمني عام حصولهم على الشهادة الثانوية، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل.

أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القبول، خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية، وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم عليها، وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية، فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق، حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.

قواعد القبول بالنسبة للنظام الفصلي بالشهادة الثانوية السعودية

تم القبول وفقًا لما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي:

طريقة احتساب نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام الفصلي، للتعليم الثانوي العام السعودي وذلك على النحو التالي:

قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالنظام الفصلي

قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالنظام الفصلي





قواعد القبول بالنسبة لنظام المسارات بالثانوية السعودية

نظام المسارات هو النظام التعليمي السعودي القائم اعتبارًا من القبول في العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك وفقًا لما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي:-

المسارات هي (المسار العام - مسار الصحة والحياة - المسار الشرعي - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار إدارة الأعمال).

يتم قبول أنظمة المسارات بكليات الجامعات الحكومية وفقًا لما يلي:

الطلاب الذين درسوا المسار العام على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي - الهندسي - النظري).

الطلاب الذين درسوا مسار الصحة والحياة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي - والكليات النظرية).

الطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الهندسي - والكليات النظرية).

الطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في قطاع الكليات النظرية فقط.

أما بالنسبة للطلاب الذين درسوا الصف الثالث الثانوي السعودي فقط على النظام المسارات (العام - الصحة والحياة) الغير دارسين لمادة الأحياء في الصف الثالث على النظام السعودي في حال ترشحهم لإحدى كليات القطاع الصحي يشترط ضرورة أدائهم بنجاح امتحان في مادة الأحياء في مستوى الثانوية العامة المصرية المؤهلة لكليات القطاع الصحي بإحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية وتحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

في حالة عدم إجتياز هؤلاء الطلاب لامتحان مادة الأحياء يحق لهم التقدم لأي كلية أخرى غير الكليات الطبية عن طريق الجامعات مباشرة وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن للكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها



