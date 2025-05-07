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غدا، سفر أول فوج في بعثة الحج الطبية إلى المملكة العربية السعودية

بعثة الحج الطبية،
بعثة الحج الطبية، فيتو
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أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية للحج أن أول فوج من أعضاء البعثة من المقرر أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية غدًا الخميس 8 مايو لتجهيز عيادات بعثة الحج الطبية.

فيما نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لأعضاء بعثة الحج الطبية، للتدريب على إجراءات مكافحة العدوى وبرنامج إنعاش القلب الرئوي الأساسي BLS المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز التدريب بمستشفى المطرية التعليمي، بالتعاون مع مركز تدريب الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

بعثة الحج الطبية لموسم الحج 1446 هـ /2025 م

وتأتي الدورة التدريبية في إطار استعدادات بعثة الحج الطبية لموسم الحج 1446 هـ /2025 م.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 150 فردًا ضمن طاقم بعثة الحج الطبية، على الأساسيات والإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف خلال موسم الحج لهذا العام.

 

دورة معايير وأساسيات مكافحة العدوى وغسل الأيدي والواقيات الشخصية 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن المتدربين حصلوا على برنامج الإنعاش الرئوي BLS المعتمد من جمعية القلب الأمريكية، كما حصلوا أيضًا على دورة معايير وأساسيات مكافحة العدوى وغسل الأيدي والواقيات الشخصية والتخلص من النفايات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التكثيف من الدورات التدريبية لضمان رفع كفاءة ومهارات أعضاء البعثة الطبية لتقديم خدمات صحية واسعافية ووقائية ذات الجودة.

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وأضاف ان التدريب تم تنفيذه تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي مدير مركز تدريب إنعاش القلب بالهيئة، وممثل جمعية القلب الأمريكية بالشرق الأوسط، والدكتورة إلهام عزت مدير إدارة مكافحة العدوى بالهيئة، وأيضًا فريق من المدربين المعتمدين من جمعية القلب الأمريكية.

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الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار المملكة العربية السعودية بعثة الحج الطبية السعودية

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