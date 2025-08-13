حبس متهم بإدارة نادي صحي بدون ترخيص بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

ضبط شخص لإدارته ناديا صحّيا "بدون ترخيص"

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحّيا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، كان يُستغل لممارسة أنشطة منافية للآداب والترويج لها عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط مالكه وبصحبته 3 سيدات وشخصان آخران لهما معلومات جنائية، واعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المجتمع ومنع انتشار مثل هذه الجرائم

