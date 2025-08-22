الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

تظاهرة بالضفة الغربية المحتلة تضامنا مع غزة ورفضا لسياسة التجويع

 أفادت تقارير إخبارية بوقوع مظاهرة في القدس بالضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع غزة ورفضا لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بانطلاق احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن الإسرائيليين، لافتة إلى أن المتظاهرين يغلقون محور أيالون الرئيسي الذي يربط تل أبيب بضواحيها.

 

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انطلقت مظاهرات، في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، آنذاك، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وفي وقت سابق، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

ads