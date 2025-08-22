الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: لا تهاون مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية (صور)

محافظ الغربية: لا
محافظ الغربية: لا تهاون مع أي تعدٍ على الأرض الزراعية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على التعامل بمنتهى الحسم والصرامة مع أي محاولات بناء عشوائي أو إقامة معاطن للكتان على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تسمح تحت أي ظرف بتبوير الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية وغذاءً للأجيال القادمة وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسئولية وطنية لا تقبل التهاون.

وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد (صور)

توريد جهازي أشعة مقطعية على العصب البصري والشبكية لـ"رمد طنطا" و"زفتى"

وفي استجابة سريعة لما تم رصده عبر مواقع التواصل من محاولات لإقامة المعاطن المخالفة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدد من قرى مراكز سمنود وزفتى.

ووجّه محافظ الغربية بشن حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الأمن استهدفت القرى المشار إليها حيث تمكنت الحملة من إزالة مئات المعاطن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مؤكدًا أن أعمال الإزالة مستمرة على مدار الساعة لمنع عودة هذه التعديات مرة أخرى وأن أي محاولة جديدة سيتم التصدي لها فورًا وبكل حزم.

وأكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بضياع فدان واحد من الرقعة الزراعية وأي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية والإحالة للنيابة المختصة كما أن أي مسئول يثبت تراخيه أو تقاعسه ستتم محاسبته بكل شدة” مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ القانون وحماية مقدراتها الزراعية.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع قوات الشرطة لردع أي محاولات جديدة للبناء المخالف على أن يتم رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تتابع تنفيذ الإزالات أولًا بأول.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات المكبرة التي انطلقت في قرى زفتى وسمنود ستظل مستمرة على مدار الساعة حتى القضاء التام على أي محاولات تبوير أو تعديات جديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

توريد جهازي أشعة مقطعية على العصب البصري والشبكية لـ"رمد طنطا" و"زفتى"

وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد (صور)

محافظ الغربية: كامل الدعم لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة لرفع كفاءته التشغيلية

محافظ الغربية يتابع تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع الضرائب العقارية

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads