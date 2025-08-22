إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري اتجاه قليوب بعد حادث انقلاب سيارة نقل

نجحت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق الدائري في اتجاه قليوب، وذلك عقب وقوع حادث انقلاب سيارة نقل مُحملة بكميات كبيرة من العنب، تسبب في تعطل جزئي بحركة السيارات وتكدسات مرورية مؤقتة.

وكانت غرفة عمليات المرور في القليوبية تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة، حيث تم الدفع بأوناش لرفع السيارة وحمولتها من على الطريق، ورفع بقايا العنب المتناثرة، حتى لا تتأثر حركة المرور.

وبذلت القوات جهودًا مكثفة لاحتواء الموقف سريعًا ومنع تفاقم الأزمة المرورية، حيث جرى تسيير الحركة أمام السيارات والعمل على إعادة الانضباط المروري بالطريق.

وأكدت مصادر أمنية أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن، فيما أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة وحمولتها فقط.

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها على مختلف المحاور والطرق السريعة لتأمين حركة المرور، والتدخل الفوري في حالة وقوع أعطال أو حوادث، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتقديم الخدمات المرورية للمواطنين على مدار الساعة.

