الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري اتجاه قليوب بعد حادث انقلاب سيارة نقل

انقلاب سيارة أعلى
انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري في اتجاه قليوب،فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية  في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق الدائري في اتجاه قليوب، وذلك عقب وقوع حادث انقلاب سيارة نقل مُحملة بكميات كبيرة من العنب، تسبب في تعطل جزئي بحركة السيارات وتكدسات مرورية مؤقتة.

القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته في القليوبية (فيديو)

محافظ القليوبية يستعين بخبير تجميل لمتابعة حالة مصاب حريق الشدية

وكانت غرفة عمليات المرور في القليوبية تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الواقعة، حيث تم الدفع بأوناش لرفع السيارة وحمولتها من على الطريق، ورفع بقايا العنب المتناثرة، حتى لا تتأثر حركة المرور.

وبذلت القوات جهودًا مكثفة لاحتواء الموقف سريعًا ومنع تفاقم الأزمة المرورية، حيث جرى تسيير الحركة أمام السيارات والعمل على إعادة الانضباط المروري بالطريق.

وأكدت مصادر أمنية أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن، فيما أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة وحمولتها فقط.

وتواصل الإدارة العامة للمرور جهودها على مختلف المحاور والطرق السريعة لتأمين حركة المرور، والتدخل الفوري في حالة وقوع أعطال أو حوادث، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتقديم الخدمات المرورية للمواطنين على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية حادث انقلاب سيارة نقل محافظ القليوبية الدائري

مواد متعلقة

سيولة مرورية على الدائري وكوبري أكتوبر وشارع رمسيس

الفرامل سابت، أقوال سائق ميكروباص اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي على الدائري

وزيرة التضامن: أجرينا كشف مخدرات على 55 ألف سائق بعد حادث فتيات الطريق الدائري الإقليمي

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

عن الزبيب وأهميته!

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads