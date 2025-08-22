تبدأ من 15 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة؟.. غرفة القاهرة: انخفاض ملحوظ في الأسعار لهذه الأسباب.. والموسم مستمر حتى نوفمبر المقبل

أسعار المانجو اليوم في الأسواق، بدأ موسم ملكة الفواكه الصيفية 2025 في أواخر شهر مايو الماضي، مع طرح إنتاجية المانجو لمحافظات الصعيد، ثم توالت طرح إنتاجيات محافظات الوجه البحري وخاصة إنتاجية الإسماعيلية والشرقية.

زيادة الإقبال على شراء المانجو لتخزينها

ويتزايد دائمًا طلبات شراء المانجو مع قرب شهر سبتمبر الذي يعد مرحلة الذروة في موسم المانجو، مع زيادة الإقبال على شراء المانجو من قبل المواطنين، بغرض تخزين المانجو حتى بداية الموسم الجديد في العام المقبل.

فهل يرتفع سعر المانجو مع زيادة الإقبال عليها بالشراء خلال الفترة المقبلة؟

موسم المانجو وصل مرحلة الذروة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن موسم المانجو وصل مرحلة الذروة منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

سعر المانجو في السوق يعد منخفض جدًا

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر المانجو في السوق يعد منخفض جدًا، عما كان متوقع قبل بداية الموسم، إذ توقعنا أن ترتفع أسعار المانجو خلال موسم 2025 مقارنة بالموسم السابق، لكن هذا لم يحدث.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار المانجو للأصناف الشعبية

وتابع: أن أسعار المانجو لأصناف الشعبية التي تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، وهي أسعار مناسبة للمواطنين.

أسباب انحفاض أسعار المانجو خلال موسم 2025

وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض أسعار المانجو إلا أن السوق يعاني من حالة ركود، وقلة في المبيعات، إذ أن انخفاض طلبات الشراء على المانجو هو السبب في تراجع أسعارها.

انخفاض إنتاجية المانجو في موسم 2025

وقال إن موسم المانجو 2025 تأثر أيضًا بقلة الإنتاجية، إذ انخفضت الكميات المنتجة من المانجو مقارنة بالموسم السابق، ولو أن هناك زيادة في الإقبال على الشراء لكانت أسعار المانجو ارتفعت بنسب عالية مقارنة بالموسم السابق.

هل ترتفع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة؟

وتوقع حاتم النجيب استقرار حالة السوق خلال الفترة المقبلة، واستقرار المنحنى السعري للمانجو خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المتاح في الأسواق من المانجو مناسب لتلبية احتياجات المواطنين.

المانجو متوفرة في الأسواق حتى شهر نوفمبر

وأشار إلى أن السوق مطروح به جميع أنواع المانجو، وأن الموسم مستمر حتى نهاية أخر صنف من المانجو، وهي مانجو كيت التي ينتهي موسمها في شهر نوفمبر من كل عام.

عروض وتخفيضات على أسعار المانجو

وفي نفس السياق، قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، عروض وتخفيضات على أسعار المانجو، التي تعد فاكهة الموسم الرئيسية، وجاءت أسعار المانجو اليوم كالأتي:

بلغ سعر المانجو العويس وزن 1.5 كيلو نحو 133 جنيهًا. تراوح سعر مانجو سكري وزن كيلو من 42 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر مانجو عويسي وزن كيلو من 70 إلى 86 جنيهًا. بلغ سعر مانجو ألفونسو وزن كيلو نحو 67 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مانجو صديقة من 55 إلى 66 جنيهًا. بلغ سعر كيلو المانجو زبدية نحو 40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في المحال التجارية

تراوح سعر مانجو ناعومي وزن كيلو من 40 إلى 54 جنيهًا.

بلغ سعر المانجو الهندي وزن كيلو 40 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو شيلي وزن كيلو نحو 49 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو أصناف وزن كيلو نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو جوليك وزن كيلو نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو تومي وزن كيلو نحو 50 جنيهًا.

سعر كيلو المانجو اليوم في المحال التجارية

بلغ سعر مانجو فجر كلان وزن كيلو نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو مبروكة نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو كنت نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو كوبانيا نحو 43 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوحت أسعار المانجو عويس بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 38 جنيهًا. تراوح سعر المانجو زبدية بين 26 و32 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و45 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و38 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و37 جنيهًا. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو كنت بين 25 و31 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو كيت بين 25 و31 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

