مع ذروة الموسم، هل ترتفع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

أسعار المانجو في الأسواق، بالتزامن مع قرب شهر سبتمبر الذي يعد مرحلة الذروة في موسم المانجو، إذ يزيد الإقبال على شراء المانجو من قبل المواطنين، بغرض تخزين المانجو حتى بداية الموسم الجديد في العام المقبل.

فهل يرتفع سعر المانجو مع زيادة الإقبال عليها بالشراء خلال الفترة المقبلة؟

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن موسم المانجو وصل مرحلة الذروة منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر المانجو في السوق يعد منخفض جدًا، عما كان متوقع قبل بداية الموسم، إذ توقعنا أن ترتفع أسعار المانجو خلال موسم 2025 مقارنة بالموسم السابق، لكن هذا لم يحدث.

وتابع: أن أسعار المانجو لأصناف الشعبية التي تتراوح بين 30 و35 جنيهًا، وهي أسعار مناسبة للمواطنين.

أسباب انخفاض أسعار المانجو خلال موسم 2025

وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض أسعار المانجو إلا أن السوق يعاني من حالة ركود، وقلة في المبيعات، إذ إن انخفاض طلبات الشراء على المانجو هو السبب في تراجع أسعارها.

انخفاض إنتاجية المانجو في موسم 2025

وقال إن موسم المانجو 2025 تأثر أيضًا بقلة الإنتاجية، إذ انخفضت الكميات المنتجة من المانجو مقارنة بالموسم السابق، ولو أن هناك زيادة في الإقبال على الشراء لكانت أسعار المانجو ارتفعت بنسب عالية مقارنة بالموسم السابق.

هل ترتفع أسعار المانجو خلال الفترة المقبلة؟

وتوقع حاتم النجيب استقرار حالة السوق خلال الفترة المقبلة، واستقرار المنحنى السعري للمانجو خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المتاح في الأسواق من المانجو مناسب لتلبية احتياجات المواطنين.

المانجو متوفرة في الأسواق حتى شهر نوفمبر

وأشار إلى أن السوق مطروح بها جميع أنواع المانجو، وأن الموسم مستمر حتى نهاية أخر صنف من المانجو، وهي مانجو كيت التي ينتهي موسمها في شهر نوفمبر من كل عام.

