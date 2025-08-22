الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي

السوبر السعودي، كشفت تقارير صحفية سعودية عن طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي المقرر لها غدا السبت.

‏‎وقالت صحيفة الرياضية إن طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش يدير نهائي ‎كأس السوبر السعودي بين ‎النصر والأهلي مع مساعديه خلف الشمري وياسر السلطان وماجد الشمراني حكم رابع، وممدوح آل شهدان لتقنية VAR ويساعده عبد الرحيم الشمري.

تصريحات جيسوس قبل مباراة النصر وأهلي جدة

وأكد جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أن فريقه جاهز لافتتاح الموسم بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "نهائي آخر يضاف للنهائيات التي لعبتها، لدي ثقة لتحقيق الانتصار وافتتاح الموسم بالتتويج، سنلعب أمام فريق كبير ويظهر بأنه هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي ولكننا جاهزون".

وأضاف: "كل فريق لديه استراتيجية، والأهلي لديه تحضيرات خاصة، ولكن الأهم أن غدًا سيكون تتويج لكرة القدم السعودية، العالم سيشاهد النهائي وهذا يترجم العمل الكبير المقدم في المملكة وننتظر مواجهة ممتعة".

وعن تحضيرات الفريق بغياب ساديو ماني، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد في نصف النهائي، قال المدرب البرتغالي: "لا يوجد شك أن ماني لاعب مهم دفاعيًا وهجوميًا، وغدًا سيلعب بديل سيؤدي الأداء الجيد ويساعد الفريق على تحقيق الفوز".

وعن الفوز باللقب تابع المدرب حديثه: “لا يوجد أحد يستطيع تقديم الوعود خاصة في النهائيات، غدًا ستكون الحظوظ متساوية. وفي كرة القدم الحديث يكون في الملعب، وأؤمن بقدرات اللاعبين. ما زلنا في بداية عملنا مع الفريق ونأمل في تحقيق الانتصار”.

ويخوض فريق النصر مواجهة قوية أمام أهلي جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، المقامة حاليا في هونج كونج.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وأهلي جدة يوم السبت الموافق 23 أغسطس، وتنطلق صافرتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن بطل السوبر يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري.

