"أهلا بالتجريبي"، المركز القومي للمسرح يستعيد 5 عروض من ذاكرة المهرجان

برنامج أهلا بالتجريبي،
برنامج أهلا بالتجريبي، فيتو

مشاركة ذات طابع خاص، يقدمها المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يقدم لجمهور المهرجان خمس تسجيلات مرئية لعروض مختارة من تراث المهرجان، على شاشة سينما مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا،

برنامج أهلا بالتجريبي 

البرنامج الاستعادي الذي يحمل اسم “أهلا بالتجريبي ” يقام بالتنسيق مع إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 23 وحتى 26 أغسطس الجاري، ويعقب كل عرض لقاء مع مخرج العمل، وتعقيب نقدي يتناوب على تقديمه عدد من كبار نقاد المسرح.

عروض برنامج أهلا بالتجريبي

تبدأ العروض في تمام الثامنة على مدار أيام البرنامج، ويعرض في اليوم الأول السبت 23 أغسطس تسجيلا لمسرحية “الطوق والأسورة” بحضور مخرجه ناصر عبد المنعم، وتعقيب للناقد د. محمد أمين عبدالصمد.
في اليوم الثاني الأحد 24 أغسطس يعرض تسجيل لمسرحية “مخدة الكحل” بحضور المخرج انتصار عبد الفتاح والناقدة د. ياسمين فراج.
وفي ثالث أيام “أهلا بالتجريبي” الإثنين 25 أغسطس يتم عرض تسجيل للعرض المسرحي “خالتي صفية والدير” بحضور مخرجه محمد مرسي إبراهيم، ويعقب عليه المخرج عادل حسان.
العرض المسرحي “قهوة سادة” سيعرض مصورا يوم الثلاثاء 26 أغسطس، بحضور مخرجه خالد جلال، والناقد باسم صادق.
وفي آخر أيام البرنامج الأربعاء 26 أغسطس يقدم العرض المسرحي “بداية العالم” من انتاج جمهورية روسيا البيضاء ويعقب عليه الناقد د. محمد الشافعي.

