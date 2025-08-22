الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق توك توك بتهمة السير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة في الإسكندرية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على سائق توك توك بتهمة قيامه بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.

 

فيديو سائق توك توك يسير عكس الإتجاه بالإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه وإصطدامه بسيارة وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" "بدون ترخيص" وقائدها البالغ من العمر 16 عاما".

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق والاصطدام بالسيارة دون قصد.


تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سائق توك توك يسير عكس الإتجاه بالإسكندرية فيديو سائق توك توك يسير عكس الإتجاه سائق توك توك يسير عكس الإتجاه بالإسكندرية توك توك يسير عكس الإتجاه بالإسكندرية توك توك يسير عكس الإتجاه سائق توك توك يسير عكس الإتجاه الاسكندرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو أتوبيس يسير عكس الاتجاه بمصر الجديدة

ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

عن الزبيب وأهميته!

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads