القبض على سائق توك توك بتهمة السير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة في الإسكندرية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على سائق توك توك بتهمة قيامه بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.

فيديو سائق توك توك يسير عكس الإتجاه بالإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه وإصطدامه بسيارة وإحداث تلفيات بها بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" "بدون ترخيص" وقائدها البالغ من العمر 16 عاما".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق والاصطدام بالسيارة دون قصد.



تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



