بمشاركة 48 فنانا، الثقافة تطلق الملتقى الأول للفنون التشكيلية بقصر الإبداع

تنطلق في السابعة مساء بعد غد الأحد فعاليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، وذلك بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة التشكيلية وترسيخ الهوية المصرية من خلال الفنون البصرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

الملتقى الأول للفنون التشكيلية

يعد الملتقى منصة متميزة لتبادل الخبرات والرؤى بين الفنانين والأكاديميين، حيث يشارك به 48 فنانا وأكاديميا يقدمون أعمالا فنية متنوعة في مجالات: الرسم، التصوير، النحت، الخزف، فن الوسائط المختلطة (mixed media)، التصوير الفوتوغرافي، وفنون النسيج، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد التشكيلي المصري، وذلك بإشراف د. سارة بدران، قوميسير الملتقى.

ويستقبل قصر الإبداع الجمهور والرواد يوميا في السابعة مساء على مدار أيام الملتقى؛ حيث يشمل عددا من اللقاءات التثقيفية والجلسات الحوارية والعروض الفنية والورش المتخصصة، بهدف إطلاق الطاقات الإبداعية وخلق مساحة للتفاعل المثمر بين المشاركين.

ويفتتح الملتقى بعروض فنية، ولقاء تعريفي بأهدافه، إلى جانب تكريم الفنانين المشاركين.

وتتواصل الفعاليات يوم الاثنين 25 أغسطس مع ندوة بعنوان "الحضارة المصرية والأفروسنتريك.. محاولات السرقة وآليات الطرح وكيفية التعامل" يشارك فيها الفنان د. محمد خميس، وتحاوره د. سارة بدران.

ويعقد يوم الثلاثاء 26 أغسطس حلقة نقاشية بعنوان "الأثر السيكولوجي والفسيولوجي للألوان على الإنسان" تقديم د. إيمان أنيس، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

ويشهد اليوم الرابع 27 أغسطس ورشة فنية بعنوان "إبداع بلا حدود" بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.

وتنفذ فعاليات الملتقى ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، ونشاط قصر الإبداع بإدارة نورا كرامة، وتختتم فعالياته في السابعة مساء الخميس 28 أغسطس مع حفل تتخلله فقرات فنية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.