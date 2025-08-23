لذيذة وسهلة التحضير، طريقة عمل بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه المقرمش من الخارج والناعم والهش من الداخل، مع حلاوة الشربات الذي يضفي عليه مذاق رائع.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلًا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بلح الشام.

مكونات عمل بلح الشام:

لتحضير العجينة

2 كوب من الدقيق الأبيض

كوب من الماء

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة

3 حبات بيض متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

لتحضير الشربات

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة صغيرة

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا اختياري لإضافة نكهة مميزة

للقلي

زيت غزير للقلي

طريقة عمل بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام:

لتحضير الشربات، في إناء على النار نضع الماء والسكر معا.

نترك الخليط حتى يغلي، ثم نضيف عصير الليمون.

نخفض النار ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوامه متوسطًا (ليس ثقيل جدًّا ولا خفيف.

نطفئ النار ونضيف ماء الزهر أو الفانيليا حسب الرغبة، ثم نترك الشربات ليبرد تمامًا قبل استخدامه.

ولتحضير عجينة بلح الشام، في قدر على النار نضع الماء مع الزيت ورشة الملح، ونتركه حتى يبدأ في الغليان.

نرفع القدر من على النار ونضيف الدقيق دفعة واحدة مع التقليب السريع بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة.

نعيد العجينة على نار هادئة جدا لمدة دقيقة فقط مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك أكثر وتجف قليلا.

نترك العجينة لتبرد حوالي 10 دقائق.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق الجيد بعد كل بيضة حتى تختفي تماما في العجين، ثم نضيف الفانيليا.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية يسهل تشكيلها.

نضع العجينة في كيس حلواني مزود بقمع على شكل نجمة لتعطي شكل بلح الشام المميز.

نسخن الزيت جيدا ثم نخفض الحرارة ليكون دافئ حتى لا يحترق بلح الشام بسرعة.

نضغط على الكيس ونقطع أصابع بلح الشام بالطول المناسب داخل الزيت مباشرة باستخدام مقص أو سكين مبلل بالزيت.

نقلي بلح الشام على نار متوسطة حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

نخرجه من الزيت ونضعه مباشرة في الشربات البارد لمدة دقيقة حتى يتشرب الطعم، ثم نرفعه في مصفاة.

ولنجاح بلح الشام يجب أن يكون الشربات بارد وبلح الشام ساخن عند وضعه فيه للحصول على قرمشة مثالية.

لا نضع كمية كبيرة من الأصابع في الزيت مرة واحدة حتى لا يلتصقوا ببعض.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشا مع الدقيق لزيادة القرمشة.

إذا أردنا تخفيف حلاوة بلح الشام، يمكن وضعه في الشربات لفترة قصيرة فقط.

يمكن تزيينه برش جوز الهند المبشور أو الفستق الحلبي المطحون بعد تشريبه بالشربات.

طرق متنوعة لتقديم بلح الشام

بلح الشام بالشيكولاتة، بعد خروجه من الشربات، يمكن غمسه في صوص الشيكولاتة السائلة.

بلح الشام المحشي، يمكن حشوه بالكريمة أو القشطة بعد قليه.

بلح الشام بالكراميل، إضافة طبقة خفيفة من الكراميل فوقه لإعطاء مذاق مختلف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.