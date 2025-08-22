الجمعة 22 أغسطس 2025
زياد برجي يتألق في حفله الأول بالساحل الشمالي (صور)

زياد برجي، فيتو
زياد برجي، فيتو

أحيا الفنان اللبناني زياد برجي، حفلا غنائيا مميزا لأول مرة في الساحل الشمالي، وسط تفاعل كبير من الحضور. 

حفل زياد برجي في الساحل الشمالي 

وقدم زياد برجي عددا كبيرا من الأغاني إلى المسرح ومنها؛ شو حلو، وبطير وقال على المسرح: “مصر الضيافة للفن وللمحبة”.  

ويستعد زياد برجي لطرح 4 أغان جديدة على فترات متقاربة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن ضمن الأغاني التي يستعد طرحها زياد برجي أغنية مصرية بعنوان ظلمتك، خاصة أن “برجي” مقل من ناحية اللهجة المصرية.

وكان برجي، طرح مؤخرًَا عددا من الأغاني بطريقة السينجل ومنها أغنية لغزة.

وكان اللبناني زياد برجي أحيا حفلا غنائيا في مهرجان قرطاج، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه

