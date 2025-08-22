بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص بغزة عالقون في مجاعة

أكد بيان أممي مشترك لمنظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وأكد البيان أن الموقعين قلقون من التهديد بهجوم عسكري مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين.

ودعا البيان لضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية، بجانب الوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

صحف عبرية وبريطانية: معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن المعارضة الإسرائيلية ستحصد الأغلبية بواقع 61 مقعدا مقابل 48 للائتلاف الحاكم في حال إجراء انتخابات في إسرائيل.

وفي السياق ذاته كشف تحقيق صحفي مشترك أجرته مجلة إسرائيلية مع صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن خمسة من بين كل ستة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، كانوا من المدنيين.

معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

وحسب التحقيق المشترك، الذي كشفت عنه مجلة "972" العبرية وصحيفة الجارديان البريطانية، فإن معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%، وهو معدل متطرف ونادر في الحروب.

كما أشار التحقيق، الذي استند إلى بيانات عسكرية سرية، إلى أن جيش الاحتلال يصنف معظم القتلى كـ"إرهابيين" فور مقتلهم، ما يعني -وفق الرواية الإسرائيلية- أن عدد المدنيين الذين سقطوا يفوق ضعفي التقديرات المعلنة لعدد مقاتلي حركة حماس.

