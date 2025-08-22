الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان أممي مشترك: نصف مليون شخص بغزة عالقون في مجاعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أكد بيان أممي مشترك لمنظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وأكد البيان أن الموقعين قلقون من التهديد بهجوم عسكري مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين.

ودعا البيان لضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية، بجانب الوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

صحف عبرية وبريطانية: معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

 كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن المعارضة الإسرائيلية ستحصد الأغلبية بواقع 61 مقعدا مقابل 48 للائتلاف الحاكم في حال إجراء انتخابات في إسرائيل.

وفي السياق ذاته كشف تحقيق صحفي مشترك أجرته مجلة إسرائيلية مع صحيفة الجارديان البريطانية، عن أن خمسة من بين كل ستة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، كانوا من المدنيين.

 

معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

 وحسب التحقيق المشترك، الذي كشفت عنه مجلة "972" العبرية وصحيفة الجارديان البريطانية، فإن معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%، وهو معدل متطرف ونادر في الحروب.

كما أشار التحقيق، الذي استند إلى بيانات عسكرية سرية، إلى أن جيش الاحتلال يصنف معظم القتلى كـ"إرهابيين" فور مقتلهم، ما يعني -وفق الرواية الإسرائيلية- أن عدد المدنيين الذين سقطوا يفوق ضعفي التقديرات المعلنة لعدد مقاتلي حركة حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مجاعة الصحة العالمية برنامج الأغذية اليونيسف

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads