الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في الاحتفال بعيد القديسة هيلانة

شارك نيافة الأنبا ديسقوروس، أسقف إيبارشية جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، في الاحتفال بعيد القديسة الملكة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والذي أقيم في مدينة ترير الألمانية، وذلك بدعوة من كاردينال الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

ونقل نيافة الأنبا ديسقوروس، خلال الاحتفال، تحيات وسلام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا على عمق الروابط التي تجمع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، والتي تتسم بالمحبة والصداقة.

الأنبا بقطر يرسم 48 شماسًا في قداس عيد التجلي بديرمواس

ترأس نيافة الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بمناسبة عيد التجلي، وذلك بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا موسى الأسود بديرمواس.

وعقب صلاة الصلح قام برسامة ٣٤ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة "إبصالتس" (مرتل)، إلى جانب رسامة ١٤ شماسًا آخرين في رتبة "أغنسطس" (قارئ)، وسط مشاركة وحضور شعب الكنيسة.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، قداس عيد التجلي المجيد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم ١٣ مسرى، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بعزبة أبو حمرة، مركز الدلنجات.

رسامة شمامسة جدد

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا إيلاريون صلوات رسامة ٢٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١٧ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى ١٣ آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).

كما سام نيافة الأنبا إيلاريون اثنين من الخدام شمامسة في رتبة دياكون (شماس كامل) وهما: الخادم عادل منير باسم دياكون سيداروس، والخادم إميل سليمان باسم دياكون يوحنا.

وعقب صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافة الأنبا إيلاريون الكنيسة ومنشآتها، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

جدير بالذكر أن هذه الكنيسة تُعد من الكنائس الأثرية بالبحيرة، يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وجُدِّدت عام ٢٠٠٦، ثم دُشنت الكنيسة الجديدة سنة ٢٠١١ بحضور مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية المتنيح، وقداسة البابا تواضروس الثاني حينما كان أسقفًا عامًا على الإيبارشية، وتضم أيقونات من القرن الثامن عشر ومخطوطات مقدسة، وتُعتبر من أوائل أربع كنائس بالبحيرة.

