استمرار غياب دوناروما، قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان القائمة التي ستخوض مباراة آنجيه، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

غياب دوناروما

استمر غياب حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما رغم مشاركته في التدريبات، وذلك وسط أنباء رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري.

كما يغيب خفيتشا كفاراتسخيليا عن باريس سان جيرمان بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

في المقابل عاد للقائمة لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز بعد انتهاء إيقافه.

قائمة باريس سان جيرمان 


وتضم القائمة 21 لاعبا، هم:

حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، زابارني، جونسالو راموس، فابيان رويز، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، باركولا، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، جواو نيفيز، ريناتو مارين.

يذكر أن باريس سان جيرمان استهل مشواره في الدوري بالفوز خارج ملعبه على نانت بهدف دون رد.

