كل ما تريد معرفته عن فيلم جوازة x جنازة لنيللى كريم

قررت الشركة المنتجة لفيلم جوازة x جنازة بطولة نيللى كريم وشريف سلامة طرحه بدور العرض السينمائية يوم 10 سبتمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات والمفاجآت، ويعد التجربة الروائية الأولى للمخرجة أميرة دياب، وهو من تأليفها بالاشتراك مع دينا ماهر.

وتلعب نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في أحد المناطق الراقية، وخلال تواجدها في أحد العزاءات تلتقى بشريف سلامة الذى يحاول التقرب منها، وتنشأ بينهما قصة حب إلى أن تنتهى بالزواج في نهاية العمل، وكان قد طرح البوستر الدعائي لفيلم جوازة x جنازة البوستر.

فيلم جوازة في جنازة

ويشارك في بطولة الفيلم النجمة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، كما يضم العمل أيضًا: لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

فيلم هابي بيرث داي

وشاركت نيللي كريم مؤخرا في فيلم هابي بيرث داي، وسبق أن أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "هابي بيرث داي - Happy Birthday"، مشيرة إلى أن الفكرة لمست قلبها، وأن ارتباطها بالمشروع بدأ من أول سطر في السيناريو، دون الحاجة إلى قراءة تفاصيل أكثر.

قالت نيللي خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "الفكرة نفسها لمست قلبي من أول سطر، مكنتش محتاجة أعرف التفاصيل على قد ما السطر شدني، لما اتبعتلي الاسكريبت سألتهم عن إيه، فالسطر ده كان يكفي إني أقولهم يلا هنصور أمتى؟ ما فكرتش كتير، لأني كنت حابة المشروع كله".

وأضافت: "الفيلم ميزته أن كل شخصية فيه بطل، لو شيلتي شخصية من الأحداث الفيلم هيهتز، وده بيدل على عمق الكتابة".

وعن علاقتها بمخرجي ومؤلفي العمل محمد دياب وسارة جوهر، أوضحت أنها بدأت منذ فيلم "678"، والذي كان أولى تجارب "دياب" الإخراجية، ثم تعاونت معه مجددًا في "اشتباك"، مضيفة: "محمد دياب وسارة دائمًا بيشتغلوا كفريق، وسارة دايمًا كانت الجندي المجهول في كل مشاريعه، ولما قررت سارة تخرج، قلت لها: أنا معاكي".

وأضافت: "أوقات مكنش بيبقى عندي تصوير، فكنت بقعد أتفرج على الشغل على المونيتور، أنا بحب الإخراج، وكنت بستمتع وأنا قاعدة، لأني حاسة أن الفيلم ده بتاعي، وكل اللي كان يهمني أن الفيلم ده يطلع للنور والناس تشوفه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.