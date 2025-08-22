الجمعة 22 أغسطس 2025
النيابة تعاين المنزل المنهار بقرية الشيخ مسعود بسوهاج (صور)

النيابة تعاين المنزل
النيابة تعاين المنزل المنهار

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز طهطا بسوهاج، لمعاينة المنزل المنهار فجر اليوم الجمعة بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز طهطا بسوهاج، والمكون من طابقين، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 اخرين.

أمن سوهاج يتلقى بلاغا 

تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار منزل محمود عبدالمعطى محمد المكون من طابقين، ونتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري، وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.
 

متابعة محلية وإجراءات

انتقل الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد الأهالي أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ على أفراد الأسرة داخل المنزل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة انتقل فريق من النيابة العامة بمركز طهطا الى مكان انهيار المنزل، وتبين أنه تسبب فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

