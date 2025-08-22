انتصار ترد على وصفها بـ"كومبارس": الكلمة ليست إهانة ونفخر بها

خرجت الفنانة انتصار عن صمتها، وردّت بكل احترام على أحد المتابعين الذي وصفها بكلمة "كومبارس"، وذلك خلال بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، جمعها بعدد من الفنانين من بينهم محمود خالد، وإيمان أيوب، وجمال حجاج.

وقالت انتصار: “كلمة كومبارس مش شتيمة بالنسبة لينا، دى كلمة عادية. في نقابيين كومبارسات، لكن أدوارهم ذات قيمة كبيرة”.

وأكدت أن الجمهور يتعامل مع الكلمة وكأنها تقليل من قيمة الفنان، لكنها في الحقيقة تحمل احترامًا لأصحابها، مضيفة: “كلمة كومبارس زي ما تقول يا نجم أو يا فنان. والممثل اللي بيظهر في مشهد وبيتضرب ده مش دوبلير، لكنه ممثل كامل، وله احترامه وبيتّعامل كأخ وأكتر”.

وأوضحت أن الـ"دوبلير" هو من ينفذ المشاهد الخطرة نيابة عن الفنان، معتبرة إياه “البطل الحقيقي” لما يقدمه من تضحيات.

أعمال فنية جديدة

وعلى الصعيد الفني، تواصل الفنانة انتصار حاليًا التحضير لعدة أعمال جديدة، من بينها مشاركتها في مسلسل "قتل اختياري"، والذي تعاقدت عليه مؤخرًا، إلى جانب عدد من المشاريع المنتظرة التي لم يُعلن عنها بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.