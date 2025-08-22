الجمعة 22 أغسطس 2025
انتصار ترد على وصفها بـ"كومبارس": الكلمة ليست إهانة ونفخر بها

انتصار
انتصار

خرجت الفنانة انتصار عن صمتها، وردّت بكل احترام على أحد المتابعين الذي وصفها بكلمة "كومبارس"، وذلك خلال بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، جمعها بعدد من الفنانين من بينهم محمود خالد، وإيمان أيوب، وجمال حجاج.   

وقالت انتصار: “كلمة كومبارس مش شتيمة بالنسبة لينا، دى كلمة عادية. في نقابيين كومبارسات، لكن أدوارهم ذات قيمة كبيرة”.   

وأكدت أن الجمهور يتعامل مع الكلمة وكأنها تقليل من قيمة الفنان، لكنها في الحقيقة تحمل احترامًا لأصحابها، مضيفة: “كلمة كومبارس زي ما تقول يا نجم أو يا فنان. والممثل اللي بيظهر في مشهد وبيتضرب ده مش دوبلير، لكنه ممثل كامل، وله احترامه وبيتّعامل كأخ وأكتر”.

وأوضحت أن الـ"دوبلير" هو من ينفذ المشاهد الخطرة نيابة عن الفنان، معتبرة إياه “البطل الحقيقي” لما يقدمه من تضحيات.

أعمال فنية جديدة

وعلى الصعيد الفني، تواصل الفنانة انتصار حاليًا التحضير لعدة أعمال جديدة، من بينها مشاركتها في مسلسل "قتل اختياري"، والذي تعاقدت عليه مؤخرًا، إلى جانب عدد من المشاريع المنتظرة التي لم يُعلن عنها بعد.

