البورصة في أسبوع، الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بقيم التداول

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع. 

وجاءت تلك القطاعات كالتالي: 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 519 مليون جنيه. 

عقارات بقيمة تداول بلغت 502 مليون جنيه. 

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 453 مليون جنيه. 

موارد البناء  بقيمة تداول بلغت 392 مليون جنيه. 

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 309 ملايين جنيه. 

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 280 مليون جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقاط، واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 3801 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 10668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 35731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 43793 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16057 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3801 نقطة. 

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14323 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.516 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 44202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16222 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3853 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10808 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14489 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 44106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 16163 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3838 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14338 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3639 نقطة.

 

