كواليس استعدادات الأهلي لموقعة زعيم الفلاحين.. تشكيل ريبيرو المتوقع.. تاريخ مواجهات الفريقين.. والمحلة يبحث عن الأول في كل شيء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما ينتظم محمد الشناوي كابتن الأهلي فى مران الفريق الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس الأول بسبب تشييع جنازة والده الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية، حيث أدى الشناوي مران منفرد أمس خلال راحة الفريق السلبية على أن يتواجد اليوم فى التدريبات الجماعية.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا

الوسط: تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وأليو ديانج

الهجوم: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد غزل المحلة

والتقى الأهلي مع غزل المحلة فى 98 مباراة بجميع البطولات، فاز المارد الأحمر في 56 مباراة، وتمكن زعيم الفلاحين الفوز في 12 لقاءً، وجاء التعادل في 30 مباراة.

وسجل النادي الأهلي 133 هدفا في شباك زعيم الفلاحين، بينما تمكن فريق غزل المحلة من أحراز 56 هدفًا.

أكبر نتيجة بين الأهلي وغزل المحلة

وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

أرقام ريبيرو مع الأهلي

خاض ريبيرو 5 مواجهات رسمية مع الأهلي، فاز في مباراة وحيدة، هُزم في مثلها، وتعادل في 3 مواجهات.

سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 5 آخرين.

المحلة يبدأ الاستعداد للأهلي

من جانبه واصل فريق الكرة بنادى غزل المحلة مسلسل التعادلات السلبية وحقق التعادل الثالث له على التوالى مع فريق الجونة بدون أهداف فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز ليفقد ست نقاط ويتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، بينما لم يسجل أى أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

كما قرر علاء عبد العال المدير الفنى للفريق غلق ملف مباراة الجونة والبدء فورا فى الاستعدادات لمواجهة الأهلى القادمة المرتقبة يوم الاثنين القادم والتى يستضيفها ملعب ستاد غزل المحلة فى السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وبدأت الاستعدادات للمباراة نظرًا لضيق الوقت وتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا وبدنيا وخططيا لمواجهة أقوى فرق الدوري.

كما بدأت أيضا الاستعدادات من جانب إدارة النادي من النواحي التنظيمية لاستقبال المباراة الهامة والمتوقع لها حضور جماهيري كبير من جماهير الناديين كما هو معتاد دائمًا.

