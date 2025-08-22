الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة غزل المحلة حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة الأهلي وغزل المحلة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

الإصابة تبعد خماسي الأهلي عن مواجهتي المحلة وبيراميدز

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads