أول تعليق من الدبيبة على طلب البعثة الأممية بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، موقفه الرسمي الأول تجاه اقتراح البعثة الأممية في ليبيا بشأن تشكيل حكومة جديدة وتعديل القوانين الانتخابية.



وأكد رفضه استمرار المراحل الانتقالية دون إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

وقال عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن القوانين الانتخابية تمثل العائق الأساسي الذي عطَّل مسار الانتخابات منذ عام 2021، مشيرًا إلى أن إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن أكدت ما سبق أن طرحته حكومته، وجعلت معالجة هذه النقطة أولوية ضمن خارطة الطريق الجديدة.



وأضاف الدبيبة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أن أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، موضحا أن حكومته تعمل على ترجمة ذلك عبر استعلام وطني شامل يضمن مشاركة كل الليبيين في تحديد الأولويات والخطوات المؤدية إلى انتخابات تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم".

وتابع: “القوانين الانتخابية كانت وما زالت العائق الأساسي أمام إجراء الانتخابات منذ 2021، وإحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم أكدت ما قلناه، مما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية ضمن خارطة الطريق الجديدة".

وأوضح أن أي خارطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي وإرادة الشعب الليبي، مؤكدًا ضرورة استعلام وطني شامل يضمن مشاركة كل المواطنين في الانتخابات وتحديد الأولويات التي تقود إلى استحقاق حقيقي يعكس إرادة الشعب.

وشدد الدبيبة على موقف حكومته الثابت: الذهاب المباشر للانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ هو الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين. وأوضح أن إنهاء الأجسام الموازية مرحب به، لكن لا ينبغي أن يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات.

واختتم الدبيبة تصريحه بتأكيد دور مجلس الأمن والمجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية ومحاسبة من يعرقلها، لضمان انتخاب حكومة تمثل الشعب وتحقق دولة موحدة ومستقرة.

ومساء أمس الخميس، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة، مؤكدة أنها الخارطة ترتكز على 3 محاور رئيسية، وهي إطلاق إصلاحات تأسيسية وتشريعية تمهّد لانتخابات رئاسية وتشريعية، بالإضافة إلى التفاوض على تشكيل حكومة موحّدة تحظى بقبول وطني واسع.



وقالت تيتيه، في بيان صحفي: "قدمت لمجلس الأمن الدولي خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة والأهم من ذلك أنني أضعها بين أيديكم"، مضيفةً أن "العملية صيغت استنادًا إلى مشاركة شعبية واسعة".



وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.



وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

