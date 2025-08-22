رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي مطوري التجمع السادس لبحث مستجدات التنمية

عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز مع عدد من مطوري التجمع السادس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع المستثمرين العقاريين ومناقشة سبل دفع عجلة التنمية في المنطقة التي تُعد إحدى الوجهات العمرانية الواعدة بالمدينة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الجهاز على أهمية التجمع السادس باعتباره أحد المناطق الاستراتيجية بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أنه يضم نحو 80 كمبوندًا سكنيًا بما يجعله من أبرز المقاصد الاستثمارية والعمرانية مستقبلًا.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، حيث أوضح المهندس الغيطى أن الجهاز يقوم حاليًا بتنفيذ كافة أعمال المرافق بالطرق الداخلية بالتجمع السادس، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام، بينما من المخطط الانتهاء من أعمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، بما يسهم في تهيئة البنية التحتية اللازمة للمشروعات السكنية والاستثمارية بالمنطقة.

كما أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يقدم الدعم الكامل للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وفق الضوابط القانونية، موضحًا أنه سيتم الموافقة على إنشاء أسوار مؤقتة للكمبوندات لمن يرغب في التقدم بطلب رسمي، إلى جانب الموافقة على بدء أعمال التسوية والجسات وإقامة المحطات داخل الأراضي شريطة التقدم بالطلبات والإجراءات اللازمة.

ضرورة الاستلام الفعلي للأراضي من قبل المطورين

وشدد الغيطى على ضرورة الاستلام الفعلي للأراضي من قبل المطورين، وسرعة تسوية أي مستحقات مالية متأخرة، بما يضمن سلامة الموقف القانوني وسرعة الانطلاق في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع جميع المطورين في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

حضر الاجتماع المهندس سيد حسن نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي، والمهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للطرق، إلى جانب مسؤولي المشروعات والمساحة بالمدينة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يعمل على توفير كافة مقومات النجاح للتجمع السادس، بما يعزز مكانته كأحد أهم مناطق التنمية العمرانية بالمدينة، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين والمواطنين

