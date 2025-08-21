بعد إلغاء القرعة، موعد الحجز الإلكتروني لشقق سكن مصر

حدد بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موعد الحجز الإلكتروني لشقق سكن مصر، وذلك بعد قرار الهيئة بالعودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة.

وأكدت أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

وكانت آلية القرعة العلنية تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

وقررت فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق سكن مصر يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025.

وأكد البنك على أنه يمكن للعملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز الخاصة بهم، التقدم بطلبات الاسترداد قبل فتح باب الحجز من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة.

كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

