موعد حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط

حدد بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا للإسكان المتوسط، وذلك بعد قرار الهيئة بالعودة مجددًا لنظام الحجز الإلكتروني بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق التنويه عنها تلبية رغبات المتقدمين لحجز المشروعات الإسكانية التابعة للهيئة.

وأكدت أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب المتقدمين، الذين أكدوا رغبتهم في استمرار التعامل من خلال نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم المفضلة.

وكانت آلية القرعة العلنية تم اقتراحها مسبقًا كإجراء مؤقت لتسريع إجراءات الحجز والتيسير على العملاء خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

وقررت فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا للإسكان المتوسط يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.



وأكد البنك على أنه يمكن للعملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز الخاصة بهم، التقدم بطلبات الاسترداد قبل فتح باب الحجز من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

- ⁠يأتي هذا القرار من منطلق حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على مصلحة المتقدمين، وتسريع إجراءات الحجز، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد بنك التعمير والإسكان، على مدار أكثر من 46 عامًا، هو الشريك الداعم لعملاء الهيئة، ويواصل العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة. كما سيتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد فور الانتهاء من جميع الأعمال التقنية، ليقدم للعملاء تجربة حجز إلكترونية متطورة وآمنة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وحددت الوزارة أنظمة سداد شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

-جدية حجز 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

- سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

- يتم سداد قيمة 10% بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التسليم.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كما حددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتي تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

