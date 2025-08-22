خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات مستأجري وحدات الإيجار القديم المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر المقبل ويستمر التقديم لمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وذلك تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونستعرض فى التقرير التالي مشروعات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وحددت الوزارة عدة بدائل لتوفير البديل المناسب للمستأجرين ومنها توفير إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، أو وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري.

وتتضمن الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم مشروعات شقق الاسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل والمتوفرة فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، وإتاحة الشقق بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة بفائدة مخفضة تصل لـ 8%.

وشقق سكن لكل المصريين بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا، كاملة التشطيب وتتكون الوحدات مساحة 75 مترا من غرفتين وصالة مطبخ وحمام والوحدات مساحة 90 مترا مربعا تتكون من 3 غرف وصالة مطبخ وحمام، كما يتضمن الخيارات التى تطرحها الوزارة لمستأجري الايجار القديم شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل وتتراوح مساحتها من 100- 120 مترا مربعا والشقق كاملة التشطيب وإتاحة الشقق بنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة بفائدة مخفضة تصل ل12%.

وتعمل الوزارة أيضا على توفير الوحدات البديلة بمشروعات ديارنا أو ظلال للاسكان فوق المتوسط والفاخر، وشقق ديارنا بمساحات متنوعة تتراوح من 104 إلى 154م، والمشروع عبارة عن تجمع عمراني ’’كمبوند’’ يحقق الخصوصية والرفاهية ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى منظومة كاميرات تغطى مساحة الكمبوند بأكمله والتجمع يحاط بسور حديدي وشجري.

وأكدت الوزارة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني.

ويتميز المشروع بواجهات عصرية وتشطيبات متميزة، حيث يتم تسليم جميع الوحدات متكاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام والخدمات الأساسية لضمان بيئة سكنية متكاملة ويأتي تنفيذ المشروع في أسرع مدة ممكنة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير احتياجات المواطنين وفق رؤية الدولة في التوسع العمراني وتطوير المشروعات السكنية المتكاملة.

كما تتيح الوزارة شقق مشروع ظلال لمستأجري الايجار القديم، وبدأت الوزارة في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بـ 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة ويتكون المشروع من نموذجي عمارات (A و(B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "24 وحدة" بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160) م 2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع " 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر" والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "بواقع 24 وحدة" بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة "(130) م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120) م2".

كما تتيح الوزارة شقق مشروعات أهالينا ووحدات الإسكان الحر وتعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية البديلة وفقا لرغبة واحتياجات كل المواطنين وفقا لكل شريحة من المستأجرين.

