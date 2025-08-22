الجمعة 22 أغسطس 2025
مقتل شاب على يد جاره في البياضية بالأقصر

شهدت مدينة البياضية بمحافظة حادثًا مأساويًّا بعد مقتل شاب بسلاح أبيض على يد أحد جيرانه بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على الجيرة.

 

حادث قتل البياضية بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بقتل “م.م.ق” 24 عامًا مقيم دائر مركز شرطة الأقصر “البياضية” بسلاح أبيض على يد جاره بسبب خلافات على الجيرة تطورت من جديد.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب في حالة نزيف شديدة الى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي وعقب إجراء محاولات الإنعاش للقلب باءت بالفشل وتوفي داخل المستشفى وجارٍ نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على كيفية حدوث الوفاة ومن ثم التصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

