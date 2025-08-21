رمضان صبحي يقترب من اللحاق بمواجهة الأهلي

أكد مصدر بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بات قريبًا من الظهور أمام النادي الأهلي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكان رمضان صبحي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن مواجهة الجولة الأولى أمام وادي دجلة والجولة الثانية أمام الإسماعيلي، وكذلك عن مواجهة المصري بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "رمضان صبحي بات قريبًا بشكل كبير من التواجد في قائمة بيراميدز التي ستخوض مباراة الأهلي، بالجولة الخامسة من دوري نايل، يوم السبت 30 أغسطس".

وشدد، أن اللاعب أحد أبرز لاعبي الفريق وضمن الركائز الأساسية للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وينتظر عودته للدخول ضمن التشكيل الأساسي للسماوي.

واختتم، اللاعب قد يظهر في قائمة الفريق أمام مودرن سبورت حال تعافيه من الإصابة بشكل كامل، ولكن لن نخاطر باللاعب ونسعى بكل قوة لتجهيزه لمواجهة الأهلي بالجولة الخامسة واللحاق بها.

