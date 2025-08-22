"أوفلاين" يفتتح عروض نوادي مسرح الطفل في المهرجان الختامي (صور)

شهد قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي "أوفلاين" لفرقة نوادي قصر ثقافة المنصورة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة يعقوب الشاروني"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وحضر العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والرئيس التنفيذي للمهرجان، والدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل ومدير المهرجان.

بالإضافة إلى لجنة التحكيم الخاصة بعروض نوادي مسرح الطفل، والتي تضم الشاعر الدكتور مسعود شومان، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، ومهندس الديكور محمد هاشم.

عرض أوفلاين

العرض "أوفلاين" مأخوذ عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، دراماتورج علاء عسكر، وإخراج حازم أحمد إبراهيم.

وتدور أحداث العرض حول الطفل أمير، الذي يقضي وقته كله على السوشيال ميديا، ويحرص جده دائما على نصحه بترك تلك الألعاب الإلكترونية. يكتشف أمير أن جده يمتلك عرائس الماريونت التي كان يتعامل معها في خياله، لتنشأ معركة قوية بين الألعاب القديمة والجديدة، وما بين العالم الواقعي والعالم الرقمي.

فريق عرض أوفلاين

وشارك في فريق العمل: مدربا لغة الإشارة نهاد عصام وآمال أحمد، تصوير محمد سامح، مكياج بسنت وليد، تصميم ديكور رحمة البسيوني، استعراضات علاء عسكر، إضاءة حازم أحمد، إكسسوارات شهد محمد، ملابس زهوة عيد، ألحان هنا حسن، إعداد موسيقي محمد هاشم، تنفيذ موسيقى شروق حمدي، مساعدا المخرج عمرو قنديل وسيف وليد، مخرجان منفذان علاء عسكر وهاد حمدي.

تمثيل: أحمد محمود، عبد الرحمن حمدي، هنا حسن، محمد الشوربجي، همس الصباحي، جودي حسام، بيسان إبراهيم، نور نادر، جنة نادر، ملك محمد، روفينا مينا، نوران فكري، حمزة ناجي، آلاء حسن، إسراء السيد، سيف وليد، محمد هاشم.

