الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أوفلاين" يفتتح عروض نوادي مسرح الطفل في المهرجان الختامي (صور)

عرض أوفلاين، فيتو
عرض أوفلاين، فيتو

شهد قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي "أوفلاين" لفرقة نوادي قصر ثقافة المنصورة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة يعقوب الشاروني"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وحضر العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والرئيس التنفيذي للمهرجان، والدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل ومدير المهرجان.

بالإضافة إلى لجنة التحكيم الخاصة بعروض نوادي مسرح الطفل، والتي تضم الشاعر الدكتور مسعود شومان، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، ومهندس الديكور محمد هاشم.

عرض أوفلاين

العرض "أوفلاين" مأخوذ عن نص "في بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، دراماتورج علاء عسكر، وإخراج حازم أحمد إبراهيم.

وتدور أحداث العرض حول الطفل أمير، الذي يقضي وقته كله على السوشيال ميديا، ويحرص جده دائما على نصحه بترك تلك الألعاب الإلكترونية. يكتشف أمير أن جده يمتلك عرائس الماريونت التي كان يتعامل معها في خياله، لتنشأ معركة قوية بين الألعاب القديمة والجديدة، وما بين العالم الواقعي والعالم الرقمي.

 

فريق عرض أوفلاين

وشارك في فريق العمل: مدربا لغة الإشارة نهاد عصام وآمال أحمد، تصوير محمد سامح، مكياج بسنت وليد، تصميم ديكور رحمة البسيوني، استعراضات علاء عسكر، إضاءة حازم أحمد، إكسسوارات شهد محمد، ملابس زهوة عيد، ألحان هنا حسن، إعداد موسيقي محمد هاشم، تنفيذ موسيقى شروق حمدي، مساعدا المخرج عمرو قنديل وسيف وليد، مخرجان منفذان علاء عسكر وهاد حمدي.

تمثيل: أحمد محمود، عبد الرحمن حمدي، هنا حسن، محمد الشوربجي، همس الصباحي، جودي حسام، بيسان إبراهيم، نور نادر، جنة نادر، ملك محمد، روفينا مينا، نوران فكري، حمزة ناجي، آلاء حسن، إسراء السيد، سيف وليد، محمد هاشم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عرض أوفلاين فريق عرض أوفلاين يعقوب الشارونى نوادي مسرح الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

شنقهم على نافذة الغرفة، إحالة أوراق المتهم بقتل أولاده الأربعة في الإسماعيلية إلى المفتي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads