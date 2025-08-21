الجمعة 22 أغسطس 2025
بعد مصرع وإصابة 10 أشخاص، الاستماع لأقوال شهود العيان في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الشيخ زايد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة. 

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة. 

 

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق، كما تسبب في انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وقوع الضحايا.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

