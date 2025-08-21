بعد مصرع وإصابة 10 أشخاص، الاستماع لأقوال شهود العيان في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الشيخ زايد، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة.

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق، كما تسبب في انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وقوع الضحايا.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.