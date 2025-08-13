لـ خلافات أسرية، النيابة تحقق في واقعة تشاجر ابنة ربيع ياسين مع خالتها بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة في الشيخ زايد، التحقيق في واقعة تشاجر ابنة الكابتن ربيع ياسين وخالتها بسبب خلافات أسرية، داخل مسكن الأولى بمدينة الشيخ زايد.

نشوب مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وخالتها

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد أول، بتلقي بلاغا بنشوب مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وبين خالتها داخل شقتها.

انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة لفحص البلاغ وبيان ملابساته، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين ابنة الكابتن ربيع ياسين وبين خالتها بسبب تدخل الأخيرة في شئون حياتها، حيث زارتها خالتها وأثناء تحدثهما سويا نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وإصابة كل منهما بسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية عن نشوب مشاجرة بين ابنة الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق وخالتها داخل شقتها في مدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة كليهما.

وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

