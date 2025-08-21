الجمعة 22 أغسطس 2025
رسميا، مد موعد الاشتراك في كأس مصر 2025-2026

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

قرر اتحاد الكرة مد سداد الاشتراك في مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026 حتى يوم الإثنين المقبل 25 أغسطس الجاري.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي مد الاشتراك في كأس مصر حتى يوم الإثنين المقبل بدلًا من الموعد السابق يوم 18 من الشهر الجاري.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطابات إلى أندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

 

وأخطرت إدارة المسابقات الأندية بضرورة تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي التي ستقام عليه مبارياتها في مسابقة مصر كأس.

