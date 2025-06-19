الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتحديد ملاعبها في كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

اتحاد الكرة، أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى أندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

أخطرت إدارة المسابقات الأندية بضرورة تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي التي ستقام عليه مبارياتها في مسابقة مصر كأس.

اتحاد الكرة المصري، فيتو
اتحاد الكرة المصري، فيتو

عدم تكرار أزمة قيد زيزو

من جهة أخرى، شهد اجتماع اتحاد الكرة الأخير مع مسئولي رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري الممتاز، الاتفاق على عدم تكرار أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي في الموسم الجديد، حيث كان الزمالك يتمسك بأن عقد اللاعب ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، في حين أكد اتحاد الكرة أن عقد زيزو ينتهي مع الزمالك بنهاية مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر.

 

الموسم المحلي ينتهي بانتهاء الدوري وكأس مصر

وشدد مصدر داخل اتحاد الكرة لفيتو، على أن لائحة الموسم الجديد، تتضمن بندًا للنص على أن الموسم ينتهي بنهاية الدوري وكأس مصر وليس كأس الرابطة.

وأضاف المصدر: "موقف اتحاد الكرة بالسماح للنادي الأهلي بقيد زيزو عقب انتهاء كأس مصر قانوني، لكنه لا يرغب في حدوث حالة من الجدل والدخول في أزمات مع الأندية الموسم المقبل، لذلك طلب ضرورة وضع بند في اللائحة ينص على نهاية الموسم بنهاية الدوري وكأس مصر".

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اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر رابطة الأندية الدوري الممتاز زيزو

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