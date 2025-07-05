القباني يفجر مفاجأة بشأن طلب الرمادي مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر

زيزو، قال وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك: "أيمن الرمادي، كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز ولكنني رفضت بشكل قاطع".

رفضت مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أيمن الرمادي كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز لكني رفضت".

وتابع: "الرمادي أبلغ المجلس بهذا الأمر، وتحدثوا معي بشأن ذلك، لكني رفضت هذا القرار بشكل قاطع".

وأكمل: "الرمادي تواصل مع زيزو للعب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، واللاعب قال أنا موافق ألعب بس توفرولي الأمان، وبيني وبينك هو كان بيقول كده وخلاص".

علاقتي مع الرمادي لم تكن الأفضل

واختتم: "علاقتي مع أيمن الرمادي لم تكن الأفضل، والمدرب كان يريد أن يجتمع مع اللاعبين بمفردهم، وهذا الأمر أحزن الجهاز الفني والموجودين في النادي، وأيمن عبد العزيز رفض التواجد في المحاضرة الفنية لأن ما حدث من الرمادي كان تخوينًا لنجوم الزمالك".

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