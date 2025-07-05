السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القباني يفجر مفاجأة بشأن طلب الرمادي مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

زيزو، قال وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك: "أيمن الرمادي، كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز ولكنني رفضت بشكل قاطع".

 

رفضت مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أيمن الرمادي كان يريد مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز لكني رفضت".

وتابع: "الرمادي أبلغ المجلس بهذا الأمر، وتحدثوا معي بشأن ذلك، لكني رفضت هذا القرار بشكل قاطع".

وأكمل: "الرمادي تواصل مع زيزو للعب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، واللاعب قال أنا موافق ألعب بس توفرولي الأمان، وبيني وبينك هو كان بيقول كده وخلاص".

 

علاقتي مع الرمادي لم تكن الأفضل

واختتم: "علاقتي مع أيمن الرمادي لم تكن الأفضل، والمدرب كان يريد أن يجتمع مع اللاعبين بمفردهم، وهذا الأمر أحزن الجهاز الفني والموجودين في النادي، وأيمن عبد العزيز رفض التواجد في المحاضرة الفنية لأن ما حدث من الرمادي كان تخوينًا لنجوم الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو وائل القباني أيمن الرمادي نهائى كأس مصر بيراميدز

مواد متعلقة

شيكابالا: كنت عايز أسلم الراية في الزمالك لـ زيزو

المليارات الضائعة، زغلول صيام يكشف مفاجأة جديدة بعد انفراده بالتلاعب في عقدي زيزو وتريزيجيه (فيديو)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

بشكتاش وفنربخشة يتنافسان على ضم زيزو من الأهلي

الأكثر قراءة

أمه بتزغرد، لحظة تشييع جنازة شاب قتل في مشاجرة دامية على باب مسجد بالغربية (فيديو)

رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن (صور)

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية

وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين

القباني عن تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: جابوه علشان يشيل الليلة

سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حيثيات الحكم في جريمة هزت بولاق بقتل الجنرال اليمني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية